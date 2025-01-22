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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل مسابقة وظائف معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية

وظائف
وظائف
آية الجارحي
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارية، عن وظائف معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدرات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة ) 

وظائف وزارة التربية والتعليم 2025

 

الجهة طالبة الإعلان:وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني


الجهه التابع لها:وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 الوظيفة:معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدرات التعليمية (شرق المحلة - قطور - غرب المحلة ) فقط.

المهارات المطلوبة لـ وظيفة معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية

 

ان يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
ان يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

شروط التقديم في مسابقة معلم مساعد رياضيات

 

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

المؤهل: *مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات

مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي

التقدير:ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

 الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

 إيصال الإيداع البنكي

الدبلوم التربوي


بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2025/01/14

نهاية الإعلان:2025/02/12


ملاحظات هامة جدا يجب مراعاتها أثناء التسجيل



- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع .


- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.


- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.


- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.


- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.


- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.


- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.


في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية و على الاخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.


- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.


يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها ****
 

محافظة الغربية وظائف وظيفة جديدة وظيفة معلم مساعد وظائف وزارة التربية والتعليم 2025 وظيفة معلم مادة الرياضيات شروط التقديم في مسابقة معلم مساعد رياضيات

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