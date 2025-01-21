قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. الأرصاد تحذر
هتخلي صحتك زي الحصان.. أفضل 10 أطعمة تتناولها على الريق
تشكيل برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
لو ضربوا البحر الأحمر يبقى هدفهم مصر.. انفعال أحمد موسى على الهواء
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة ليل بدوري أبطال أوروبا
عاجل| أحمد موسى يعلن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
أحمد موسى ينعى العقيد فتحي سويلم: ضحى بحياته للحفاظ على أرواح المواطنين
نادية الجندي بسبب إطلالتها.. نجمات تعرضن للتنمر والانتقادات على السوشيال ميديا
قافلة مساعدات لغزة| سمية أبو العينين: أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالي فلسطين
أحمد موسى: قافلة مساعدات من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لـ غزة
أحمد موسى يكشف كواليس اتصال بوتين بالرئيس السيسي
متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نقابة العمال الفيدرالية تقاضي ترامب بسبب الأمر التنفيذي بإعادة تشكيل القوى العاملة جذريا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
×

رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء يسعى إلى وقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.

وتقول الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.

كما تؤكد النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.

يعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.

وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".

وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.

وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.

دونالد ترامب الخدمة المدنية المحكمة الجزئية الأمريكية مقاطعة كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

أرشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوم

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر

الطقس في مصر

بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً

بعد تفعيلها.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لمكالمات الواي فاي Wi–Fi Calling؟

بعد تفعيلها.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لمكالمات الواي فاي Wi–Fi Calling؟

الكهرباء

وظائف الكهرباء 2025 .. الشروط وموعد التقديم

ترشيحاتنا

طريقة عمل المسحب المقلي

طريقة عمل المسحب المقلي في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. الفيروس القاتل يعود ليهدد إفريقيا.. ماذا يفعل ماربورج داخل جسدك؟.. هل الشعرية السريعة صحية ام خطيرة؟

علاج الانيميا

نوع خضار.. كنز غذائي رخيص الثمن لمحاربة الأنيميا ورفع الحديد

بالصور

أوعى تسخنها .. أطعمة ممنوعة من دخول الميكرويف

الميكرويف
الميكرويف
الميكرويف

طعم مختلف .. أسرار طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق شهي

الحمام الكداب
الحمام الكداب
الحمام الكداب

هتخلي صحتك زي الحصان.. أفضل 10 أطعمة تتناولها على الريق

افطار صحى
افطار صحى
افطار صحى

غريبة وغير متوقعة.. شاهد | إطلالة أروى جودة في عقد قرانها

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وفاء الكيلاني تكشف سر غياب تيم حسن عن جوي أورد وتنفي إشاعات الانفصال

بسنت شوقي

بسنت شوقي: الست بتتحمل الضغوط أكتر من الراجل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد