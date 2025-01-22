بالحجاب .. لقطات من بروفات أحلام قبل انطلاق حفلها بساعات |شاهد

تستعد الفنانة أحلام لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية غدًا 23 يناير ، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لمسرح بنش مارك فيديو للفنانة أحلام من بروفات الحفل وظهرت وهى ترتدي الحجاب والنظارة الشمسية فى أجواء مبهجة مليئة بالحماس.

أسعار تذاكر حفل أحلام الشامسي بموسم الرياض

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل خلال الأيام الماضية طرح تذاكر الحفل للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أحلام الشامسي، بين الفئات السعرية التالية: (350 ريالا سعودياً، 550 ريالا سعوديا، 800 ريال سعودي، 1800 ريال سعودي، 2500 ريال سعودي.

ألبوم أحلام

وفي منتصف شهر يناير الماضي، طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وأغاني الألبوم هى، "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي ، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ .