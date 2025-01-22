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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدّد بفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي.. ويحذر روسيا

ترامب
ترامب
ناصر السيد
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن نسبة الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على البضائع الصينية والأوروبية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمة له أنه يبحث فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين، لافتا إلى أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، إنه إذا لم يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا فمن المحتمل أن نفرض عقوبات على روسيا.

وأكد أن الحرب الأوكرانية ما كانت ستحدث لو كان لدينا رئيس فعّال في البيت الأبيض، في إشارة إلى خلفه جو بايدن. 

وأشار الرئيس ترامب في كلمة له، إلى أن العفو الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته بايدن عن بعض الشخصيات كان " سخيفًا".

وأضاف ترامب أن إدارته مصممة على ترحيل المهاجرين المجرمين.

وقال إن حرائق غابات لوس أنجلوس دمرت مساحات خضراء شاسعة وتسببت في تدمير كبير للتربة.

وأكد الرئيس ترامب، أنه سيدعم شراء إيلون ماسك لـ "تيك توك" إذا أراد ذلك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تملك أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي، معلنا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه ستكون هناك شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسمى "STAR GATE" أصولها 500 مليار دولار.

ولفت “ترامب” إلى ضرورة أن تتغلب الولايات المتحدة على الصين في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن السلطات الأمريكية ستعمل على وقف الهجرة غير الشرعية ووقف التضخم وكل ذلك سيصب بمصلحتنا في النهاية.

وقال إن الولايات المتحدة ستشهد عصراً ذهبيًا خلال ولايتي.

وشهدت واشنطن أمس الثلاثاء تنصيب الرئيس دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، وأعلن عن أكثر من 200 قرار تنفيذي فور وصوله إلى البيت الأبيض.

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