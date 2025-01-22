إعلامي: نجم «فيهيرفار» المجري يقترب من الأهلي بنسبة 95%

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وسام أبوعلي مهاجم الأهلي اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية ولذلك تم استبعاده من لقاء فاركو، وتمت إراحته لمواجهة بيراميدز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "يوسف أيمن مدافع الأهلي دخل قائمة الفريق لمواجهة فاركو، ولجنة التخطيط كانت ترفض فكرة فسخ العقد في يناير، لكن من المفترض تفعيل الاتفاق بفسخ عقد اللاعب وعودته إلى قطر".

وأضاف: "المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهيرفار المجري، يقترب بالفعل من الانتقال للنادي الأهلي، والصفقة قريبة من الحسم، والرقم المالي غير محدد حتى الآن، والأيام الماضية شهدت مفاوضات متقدمة بين الأهلي والنادي المجري".

وأكمل: "يتبقى الاتفاق بين الناديين على آلية دفع المقابل المالي، والأهلي يريد دفع المبلغ على قسطين، القسط الأول في شهر يناير، والقسط الثاني في يوليو القادم".

واختتم: "بنسبة 95% اللاعب سينضم للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي".