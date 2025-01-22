عمرو وهبة يكشف لـ«صدى البلد» عن دوره في فيلم «المستريحة» مع ليلى علوي|فيديو

قال الفنان عمرو وهبة إنه سعيد بالعمل للمرة الثانية في فيلم المستريحة مع الفنانة ليلي علوي بعد فيلم "مقسوم".

وأضاف عمرو وهبة في لقاء خاص لـ"صدى البلد": "ليلي علوي أثنت على أدائه في فيلم مقسوم وأنه يجسد شخصية ودور أحد أبناء ليلي علوي في الفيلم والذي يعاني من صغف النظر ويصعّب عليهم عمليه النصب”.



يُذكر أن أحداث الفيلم تدور بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

وسيطرت حالة من الكوميديا على البرومو الرسمى الذى تم طرحه للفيلم تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل حيث ظهر فيه ليلى علوى سيدة أعمال ونصابة وقامت بالسخرية من نفسها لتقول مين “ليلى علوى دى أحلى منى ” كما جاء على لسان أبطال الفيلم ذكر بعض أعمالها مثل “يا مهلبية يا” و"قبضة الهلالى" واغنيتها الشهيرة فى الفيلم “أمبو لا”.

الفيلم يقوم ببطولته كل من ليلى علوى وبيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.



