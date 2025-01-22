نط من على السور.. سباك يسرق موتور مياه واسطوانة غاز من مدرسة بأوسيم

ألقت مباحث الجيزة القبض على سباك عقب سرقته أسطوانة غاز وموتور مياه من داخل غرفة بمدرسة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا يفيد القبض على سلطان. أ عمره 25 عاما يعمل سباكا والسابق اتهامه في عدة قضايا، بعد أن تسلق سور مدرسة للتعليم الأساسي وقام بسرقة أسطوانة غاز وموتور مياه من داخل غرفة بالمدرسة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وبمواجهته أمام العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.