أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ التموين اليوم الأربعاء 22-1-2025

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، وتطرح المجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 مجموعة متنوعة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على منتجات طازجة بأسعار مناسبة.

أسعار الخضراوات اليوم

سعر الطماطم اليوم: تطرح المجمعات الاستهلاكية الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا لطهي الأطعمة اليومية.

سعر البصل الأحمر اليوم: يتوفر البصل الأحمر بسعر 13.5 جنيهًا للكيلو، وهو سعر مناسب مقارنة بالأسواق.

سعر البصل الأبيض اليوم: يُعرض البصل الأبيض بسعر 17.5 جنيهًا للكيلو، وهو الخيار المفضل للعديد من الأكلات.

سعر البطاطس اليوم: تُباع البطاطس بسعر 11.75 جنيهًا للكيلو، مما يجعلها متوفرة بسعر جيد.

سعر الجزر اليوم: الجزر متاح بسعر 11 جنيهًا للكيلو، وهو مكون أساسي في العديد من الأطباق.

سعر البطاطا اليوم: البطاطا تُطرح بسعر 12.5 جنيهًا للكيلو في المجمعات.

سعر الخيار اليوم: الخيار يُباع بسعر 16 جنيهًا للكيلو، ويعد من الخضراوات الأساسية في السلطات.

سعر الباذنجان الأبيض اليوم: يُعرض الباذنجان الأبيض بسعر 18 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة اليوم: الكوسة متاحة بسعر 16 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان العروس اليوم: يُباع الباذنجان العروس بسعر 18 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل البلدي اليوم: الفلفل البلدي يُطرح بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان اليوم: الفلفل الألوان متوفر بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون اليوم: يُباع الليمون بسعر 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا الخضراء اليوم: تُعرض الفاصوليا الخضراء بسعر 10 جنيهات للكيلو.

سعر البسلة اليوم: البسلة متاحة بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الموز البلدي اليوم: يُباع الموز البلدي بسعر 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الرمان اليوم: الرمان متوفر بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراولة اليوم: الفراولة تُطرح بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البرتقال اليوم: يُباع البرتقال بسعر 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

تتميز المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بتقديم الخضراوات بأسعار تقل عن السوق، حيث تُباع الطماطم بـ8 جنيهات والبصل الأحمر بـ13.5 جنيهًا للكيلو. أما البطاطس والجزر فيتوفران بأسعار 11.75 جنيهًا و11 جنيهًا على التوالي، ما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار معقولة.

على صعيد الفاكهة، تطرح المجمعات الموز البلدي بسعر 26 جنيهًا، والرمان والفراولة بسعر 40 جنيهًا لكل منهما. كما يتوفر البرتقال بسعر 17 جنيهًا، مما يجعل الفاكهة في متناول يد الجميع بأسعار تنافسية.

وتواصل وزارة التموين جهودها في دعم الأسر المصرية من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تقل عن السوق، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.