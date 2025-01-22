‘حالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

تفاصيل الواقعة .؟

وكان قسم شرطة الأزبكية قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.