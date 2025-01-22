باحث سياسي: رد بنما على تهديد ترامب للقناة خطوة رمزية ضعيفة

علق الكاتب والباحث السياسي، ماهر نقولا الفرزلي، على الخطوة التي اتخذتها بنما بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن تطالب فيها بإحالة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قناة بنما إلى المجلس، واصفًا الخطوة بأنها "مسرحية سياسية"، معتبرًا أن الرئيس البنامي، خوسيه راؤول مولينو، يدرك ضعف تأثير هذه الرسالة.

وقال الفرزلي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الرسالة رمزية أكثر منها عملية، خاصة أن بنما قدمت تنازلات واضحة مؤخرًا تحت ضغط مباشر من ترامب، مثل بدء تحقيقات في أنشطة الشركة الصينية-الهونج كونجية التي تدير الميناء الواقع على الممر المائي بين المحيطين الأطلسي والهادئ. هذا التحقيق يمثل تنازلًا كبيرًا يمس سيادة بنما".

صدمة للرئيس البنامي

وأضاف الفرزلي أن تصريحات ترامب كانت حادة، مما تسبب بصدمة للرئيس البنامي، المعروف بخلفيته القانونية حيث عمل محاميًا ووزيرًا سابقًا للعدل، مشيرًا إلى أن الرسالة التي أُرسلت إلى مجلس الأمن، رغم رمزيتها، تعبر عن محاولة لحفظ ماء الوجه أمام تصريحات الرئيس الأمريكي.

وختم بالقول: "إذا أرادت بنما حماية سيادتها، فعليها اتخاذ خطوات أكثر صرامة بدلًا من الانخراط في مسرحيات رمزية".