رئيس أمانة التحالف الوطني: اصطفافنا أمام معبر رفح رسالة لدعم الأشقاء في غزة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية لـ التحالف الوطني، أن الدولة المصرية لم تغفل عن دورها لمساندة القضية الفلسطينية.

وأضافت «مكرم» خلال مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حول تقديم المساعدات لقطاع غزة، أن اصطفافنا أمام معبر رفح رسالة من المجتمع المدني المصري لدعم الأشقاء في غزة.

200 شاحنة مقدمة لأهالي غزة

وأوضحت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، أن الفوج الأول من القافلة التاسعة ضم 200 شاحنة مقدمة لأهالي قطاع غزة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، إلى أننا نعمل على إعداد الفوج الثاني ضمن القافلة التاسعة دعما للأشقاء في غزة.