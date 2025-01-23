الهلال الأحمر يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في اليوم الخامس من الهدنة

يواصل اليوم الخميس فريق الهلال الأحمر المصري تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في اليوم الخامس من الهدنة.

وعُقد امس الاربعاء الهلال الأحمر المصري، مؤتمر صحفي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لدعم قطاع غزة، لمتابعة سير دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح .

وعقد المؤتمر بمشاركة الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الإنسانية في مصر لتقديم الدعم العاجل لسكان غزة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها نتيجة الأزمات المستمرة.

كما أكدت دكتور أمال إمام على ان الهلال الأحمر المصري يقوم بالتعاون مع السلطات المصرية والمجتمع المدني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن الجهد لم يتوقف يوماً واحد منذ بداية الأزمة.