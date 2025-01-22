أزقة جنين الضيقة قد تشهد دمارا بسبب جرافات الاحتلال.. تفاصيل

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليتها العسكرية في مخيم جنين، مشيرة إلى أن المخيم، الذي تبلغ مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع، يقطنه حوالي 14 ألف نسمة.

وأضافت السلامين، خلال رسالتها على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج «منتصف النهار» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التحركات العسكرية الإسرائيلية تشمل استعدادات للجرافات الثقيلة للتوغل داخل المخيم، مضيفة أن أزقة المخيم الضيقة ستجعل دخول الجرافات يتسبب في تهدم العديد من المنازل، ما ينذر بدمار واسع النطاق.

وأشارت إلى أن المخيم يشهد حركة نزوح كبيرة من قبل المواطنين، الذين توجهوا إلى دوار العودة ومناطق أخرى خارج المخيم، في محاولة لحماية أسرهم من تبعات العملية العسكرية، لافتة إلى أن قناصة جيش الاحتلال اعتلوا أسطح منازل الفلسطينيين في محيط المخيم، ما يزيد من التوتر والخطر على السكان.