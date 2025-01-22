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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاح الجزء الثالث.. موعد طرح Sonic the Hedgehog 4

Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
نجلاء سليمان
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كشفت شركة باراماونت بيكتشر عن انطلاق تحضيرات Sonic the Hedgehog 4 الذي يعرض الجزء الثالث منه في السينمات حاليا، ويحقق نجاحا كبيرا. 

ومن المقرر عرض فيلم Sonic the Hedgehog 4 في السينمات الأمريكية والعالمية خلال عام 2027، وتحديدا في الربيع. 

فيلم Sonic the Hedgehog 3 حقق إيرادات بلغت أكثر من 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 20 ديسمبر الماضي. 

الفيلم، المبني على لعبة الفيديو الشهيرة من SEGA، ويعد بأن يكون تجربة سينمائية مليئة بالإثارة والتشويق، كما يكشف عن أحداث مدهشة ستجذب المشاهدين من جميع الأعمار، وبلغت تكلفة إنتاجه 122 مليون دولار. 

يعود جيف فاولر إلى مقعد الإخراج، ويُظهر لمحات من أداء النجم كيانو ريفز في دور شادو، إلى جانب النجوم العائدين جيم كاري، بن شوارتز، إدريس إلبا، وجيمس مارسدن، وتتولى فور ستار فيلمز توزيع الفيلم في دور العرض المصرية.

ويُظهر الإعلان الترويجي عودة سونيك مع أصدقائه نكلز وتيلز لمواجهة عدو غامض وقوي يُدعى شادو. يمتلك شادو قوى غير عادية تجعل من مواجهته تحديًا غير مسبوق لفريق سونيك، مما يثير الفضول حول كيفية إنقاذهم للعالم.

حقق الجزء الأول والثاني  من سلسلة Sonic the Hedgehog  معا، ما يقرب من 726 مليون دولار إيرادات إلى جانب أرباح المشاهدة المنزلية. 

إيرادات السينما البوكس أوفيس Sonic the Hedgehog

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