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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كراسي مساج وكبسولات نوم.. وسائل ترفيه داخل مباني ركاب مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
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أجرى مطار القاهرة الدولي، خلال العام الأخير المنتهي 2024، تطويرات شاملة بمباني الركاب الثلاثة، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة إلى المسافرين وضيوف مصر القادمين من الخارج.

وشملت مشروعات التطوير التي تمت بالمطار: 
- أعمال توسعة وتطوير منطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب (3) بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.
- رفع كفاءة وتطوير صالة رقم (1) وصول بمبنى الركاب رقم (1)، شملت جميع الأعمال الكهربائية والتكييف وأعمال الديكور الخاصة بالأسقف والحوائط مع تزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، ومنطقة الترانزيت العلوي، وكذلك صالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1).
- توسعة جزئية مغلقه لمنطقة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم (1) من اتجاه ساحة انتظار السيارات بمساحة 570 م2 لتكون منطقة انتظار للركاب وتزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة LED والأنظمة التكنولوجية والكاميرات وأنظمة التكييف الحديثة للعمل على راحة الركاب.
 - تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مباني الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية طبقاً لتوصيات SKYTRAX وتنسيق الموقع العام وتزويدها بالمساحات الخضراء. 

وفي إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين، تم تطوير ورفع كفاءة استراحات مباني الركاب منها الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F-  Finger  G ، وأيضا  تم تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر، وتنقسم إلى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب، كما تم رفع كفاءة صالونات مبنى الرحلات الموسمية.

إضافة إلى ذلك تم رفع كفاءة استراحة الميسان (مصر للطيران) بمبنى الركاب (3 )، والتي تم افتتاحها بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتحديث لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها وبما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

وتم تطوير صالون  MASTER CARD بمبني الركاب رقم (2)، وتوسعة بوابات السفر بمنطقة BUS Gate بمبنى الركاب( 3).

وتم رفع كفاءة ساحات انتظار السيارات الملحقة بمبانى الركاب المختلفة، تم تركيب عدد(6) مصاعد بساحة انتظار السيارات مبنى الركاب (3) لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب رقم (1)، بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز.

إضافة إلى ذلك تم إحلال منظومة إنذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة، وشراء معدات ثقيلة و شراء معدات شفط المياه لإستخدامها أثناء مواجهة الأزمات وأخطار السيول، وإنشاء محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة، وأيضا مشروع توريد وتركيب وصيانة لمحطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية اعلي اسطح مباني مطار القاهرة الجوي بقدرة تصل الي ٤٠٠٠ كيلوات / ساعة.

وتم توريد عدد كافي من عربيات أخدم نفسك، وعربات اليد بغرض تحسين الخدمات المقدمة للركاب .

وضمن أحدث التطويرات، تم تزويد مباني الركاب بكبسولات النوم وكراسى المساج، حيث تم تجديد ورفع كفاءة كافة المقاعد بمبنى الركاب الكهرباء و تزويد الاستراحة بمخارج كهرباء خاصة بشواحن الأجهزة من نوع USB&USB-C 1 طبقاً لتوصيات Skytrax، بالإضافة الى استحداث غرفة feeding rooms  بمبنى الركاب 3 بجوار منطقة Kids Area واستحداث منطقة ترانزيت جديدة بمبنى الركاب 3، كما تم استحداث كاونترات لذوى الهمم بمبانى الركاب الثلاثة.

وتجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بمعظم المباني كما تم رفع كفاءة وتجديد دورات المياه بساحات الانتظار وجارى تجديد ورفع كفاءة دورات المياة بمبنى الركاب 3 طبقاً لأحدث المواصفات والتصميمات العالمية وتوصيات Skytrax   وتحالف Star Alliance، وتجديد واستحداث المصليات وأماكن الاحرام بجميع مباني الركاب، إضافة إلى استحداث غرف للتدخين بجميع مباني الركاب وتزويدها بشاشات عرض رحلات الطيران وأحدث أنظمة تنقية الهواء .

ولخدمة المسافرين، تم تزويد مباني الركاب بماكينات تغليف حقائب الركاب مع تنفيذ بمناضد لإعادة ترتيب الحقائب، وذلك منعا لتلف الحقائب أثناء حملها ونقلها بين الطائرات.
 

مطار القاهرة منطقة الترانزيت كراسى المساج

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