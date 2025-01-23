قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشادة بين عضوي جهاز الأهلي بسبب لاعبي الفريق.. تفاصيل
ترامب يرسل 1500 جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة
الغندور يكشف الموقف النهائي لـ وسام أبوعلي من مباراة بيراميدز
الهلال الأحمر يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في اليوم الخامس من الهدنة
كتائب القسام تعلن عن اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية
حرائق لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء جديدة مع تجدد النيران
مجلس النواب الأمريكي يجيز قانون اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
السيتي والبايرن.. ليلة سقوط الكبار في دوري أبطال أوروبا
سهير شلبي توجه رسالة شكر لموقع صدى البلد
البيت الأبيض يعلن تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية
ترامب يدرج «الحوثيين» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
600 مليار دولار استثمارات سعودية.. اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير: الرئيس السيسي وجه عدة رسائل خلال احتفالية عيد الشرطة

الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
القسم السياسي
×

قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل في احتفالية عيد الشرطة التي أقيمت أمس الأربعاء، حيث أكدت هذه الرسائل على عدة نقاط هامة تتعلق بالوضع المحلي والدولي.

احتفالية عيد الشرطة 

وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن الرئيس أشار إلى ضرورة النظر إلى ما يحدث في العالم المحيط بمصر، لا سيما الأحداث الجارية في المنطقة، وهو ما يؤكد أن المصريين قد أثبتوا قدرتهم على مواجهة المحاولات التي تهدف إلى الفتنة والفوضى، حيث فشلت جميع تلك المحاولات بفضل تماسك الشعب المصري.

كما أشار إلى أن الشرطة لا تقتصر مهامها على تأمين المواطنين فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي والقدرة على الفرز والتوعية، وهو ما يعكس التطور الذي طرأ على المناهج التعليمية في أكاديمية الشرطة.

أوضح الخبير السياسي، أن دور الأمن لم يعد مقصوراً على مواجهة الجريمة التقليدية، بل أصبح من الضروري التعامل مع أنواع جديدة من الجرائم والمؤامرات التي يمكن أن تهدد استقرار الدول، حيث قامت العديد من الدول من حولنا بالانزلاق بسبب الفتن والصراعات الداخلية، مما يبرز أهمية الوعي لدى الشعب المصري كأداة رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتابع: "كما تطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى استقرارها. هذه الرسالة تهدف إلى طمأنة المواطنين بشأن الوضع الراهن في مصر، وأنهم قادرون على الاحتفاظ بالأمن والاستقرار".

واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة بمثابة تأكيد على أهمية الوعي الجماعي كشعب وضرورة التفاعل الإيجابي مع التحديات التي تواجه البلاد.

وهي دعوة للجميع للمشاركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، والوقوف صفاً واحداً ضد جميع الأشكال التي قد تؤدي إلى الفوضى والفتنة.

كما وجه التهنئة للرئيس السيسي ورجال الشرطة والمصريين بمناسبة عيد الشرطة، الذي يثبت كل عام قدر رجال الأمن والمصريين على التماسك والوحدة، فضلا عن مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة.

الرئيس السيسي عيد الشرطة رسائل الرئيس السيسي احتفالية عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

إصابة نجم فريق سلة الأهلي بخلع في المفصل

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس

حفل تنصيب دونالد ترامب

مصر .. لماذا ذكرت في خطاب تنصيب ترامب؟

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

تشهد الان الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في المدارس.. شوف درجاتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

موظفون

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

خلال التوقيع

المشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»

خلال اللقاء

حسن الخطيب يلتقي نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة معادن

مايكل سايلور

مستثمر يراهن على مستقبل بيتكوين ويحصد المليارات

بالصور

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

أقوى من سيروم سي|وصفة زيت اليوسفي لعلاج علامات التمدد وحب الشباب والندبات

علاج البشرة
علاج البشرة
علاج البشرة

يشبه نزلات البرد.. وباء خطير يفتك بـ 120 شخصا في المغرب| إليك الأعراض الفارقة

وباء المغرب
وباء المغرب
وباء المغرب

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

المزيد