خبير: الرئيس السيسي وجه عدة رسائل خلال احتفالية عيد الشرطة

قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل في احتفالية عيد الشرطة التي أقيمت أمس الأربعاء، حيث أكدت هذه الرسائل على عدة نقاط هامة تتعلق بالوضع المحلي والدولي.

احتفالية عيد الشرطة

وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن الرئيس أشار إلى ضرورة النظر إلى ما يحدث في العالم المحيط بمصر، لا سيما الأحداث الجارية في المنطقة، وهو ما يؤكد أن المصريين قد أثبتوا قدرتهم على مواجهة المحاولات التي تهدف إلى الفتنة والفوضى، حيث فشلت جميع تلك المحاولات بفضل تماسك الشعب المصري.

كما أشار إلى أن الشرطة لا تقتصر مهامها على تأمين المواطنين فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي والقدرة على الفرز والتوعية، وهو ما يعكس التطور الذي طرأ على المناهج التعليمية في أكاديمية الشرطة.

أوضح الخبير السياسي، أن دور الأمن لم يعد مقصوراً على مواجهة الجريمة التقليدية، بل أصبح من الضروري التعامل مع أنواع جديدة من الجرائم والمؤامرات التي يمكن أن تهدد استقرار الدول، حيث قامت العديد من الدول من حولنا بالانزلاق بسبب الفتن والصراعات الداخلية، مما يبرز أهمية الوعي لدى الشعب المصري كأداة رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتابع: "كما تطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى استقرارها. هذه الرسالة تهدف إلى طمأنة المواطنين بشأن الوضع الراهن في مصر، وأنهم قادرون على الاحتفاظ بالأمن والاستقرار".

واختتم الدكتور أحمد شعبان، بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة بمثابة تأكيد على أهمية الوعي الجماعي كشعب وضرورة التفاعل الإيجابي مع التحديات التي تواجه البلاد.

وهي دعوة للجميع للمشاركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، والوقوف صفاً واحداً ضد جميع الأشكال التي قد تؤدي إلى الفوضى والفتنة.

كما وجه التهنئة للرئيس السيسي ورجال الشرطة والمصريين بمناسبة عيد الشرطة، الذي يثبت كل عام قدر رجال الأمن والمصريين على التماسك والوحدة، فضلا عن مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة.