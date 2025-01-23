لو بيتفاوض مع كريستيانو كان خلص.. إبراهيم سعيد يعلق على تجديد زيزو مع الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم سعيد، على بيان أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك، بشأن أزمة ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريح تليفزيوني عبر شاشة النهار: "مش هنخلص من أزمة زيزو، ده لو الزمالك كان بيتفاوض مع كريستيانورونالدو كان خلص، الموضوع طول وبقى ممل".

وأضاف: "كل يوم هنقضيها بيانات من الجانبين الزمالك وزيزو، والموضوع بقى أوفر، مستوى زيزو تأثر بهذه الأحداث ومستواه بقى وحشوأقل من الأول بكتير، ونصيحة مني لازم تبقى حاسم هتكمل أو لأ".

وتابع: "كلام زيزو ملون، وبيتقال كتير ومفيش فعل، ولو عايز استقرار الزمالك يحسم موقفه ويخلص الموضوع ده عشان زاد عن حده، وهوعارف أن في أزمة في الزمالك هل هو بيلوي دراع النادي، وعارف أن في مشاكل في مستحقات متأخرة وغرامات ووقف قيد، طب أنت عايزأية يا زيزو؟".