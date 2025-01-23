نجم الأهلي السابق: كولر السبب في التعادل أمام فاركو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الاهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، هو المسؤول عن تعادل الفريق أمام فاركو.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يذاع على قناة etc: "كولر، رقم واحد يتحمل مسئولية النتيجة في مباراةفاركو، بسبب تغييراته في التشكيل ولا أعرف ما الحكمة من تواجد عمر كمال عبدالواحد باك شمال وأمامه كريم الدبيس".

وتابع: "واضح جدا أن كولر بيقول يا أنا يا مجلس الإدارة، وطالما مش عايزين تسموا كلامي هعمل اللي أنا عايزه".

وأضاف: "من الطبيعي وجود مدير رياضي في الأهلي، وفي العالم كله يحدث هذا، ولا أعرف لماذا يرفض كولر وجود مدير رياضي أو مديركرة".

وأتم: "التشكيل أمام فاركو كان سيئا، ولا يوجد شكل واضح للفريق أو خطة، وكولر بيألف في المباريات والأداء صفر".