رئيس إيني : مصر ستعود إلى معدلات الإنتاج والتصدير للغاز خلال عامين

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” نبأ عاجلا صرح فيه الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، إن مصر ستعود إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز خلال عامين على الأكثر.

وفي سياق متصل، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "إيني"، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.