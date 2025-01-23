العريس وصل.. مانشستر سيتي يعلن انضمام مرموش على أنغام سعد الصغير

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي انتقال اللاعب المصري عمر مرموش، إلى صفوف فريقه، قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2029.

ونشر مانشستر سيتي فيديو يعلن وصول مرموش على أنغام سعد الصغير : "العريس وصل".

تفاصيل الصفقة

مدة العقد: حتى عام 2029 (4 سنوات ونصف).

النادي السابق: آينتراخت فرانكفورت الألماني.

دور مرموش: يُتوقع أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز الخط الهجومي للفريق.

رقم قميص مرموش مع مانشستر سيتي

سيحمل عمر مرموش القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي، وهو رقم يحمل دلالة خاصة في عالم كرة القدم، حيث يُعتبر رمزًا للاعبين المميزين والبارزين في تاريخ أي فريق. وكشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي كواليس اختيار مرموش لهذا الرقم.

كواليس اختيار رقم 7

وفقًا للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، فإن اختيار مرموش لرقم 7 جاء لعدة أسباب:

الارتباط الشخصي: ذكر مرموش أن هذا الرقم كان مفضلًا لدى أخيه عندما كانا طفلين، وقرر أن يستمر في هذا التقليد.

توفر الرقم: كان مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع نادي آينتراخت فرانكفورت، وعندما اكتشف أن الرقم متاح في مانشستر سيتي، شعر بسعادة كبيرة.

ثقة النادي في مرموش

تعكس موافقة مانشستر سيتي على إتاحة القميص رقم 7 لمرموش الثقة الكبيرة التي يضعها النادي في إمكانياته وقدراته. يُتوقع أن يكون مرموش إضافة قوية للفريق، حيث يتطلع مشجعو السيتيزنز إلى مشاهدته وهو يبدع على أرض الملعب بهذا الرقم المميز.