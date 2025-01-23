مصري جديد في ليفربول.. ألفين أيمن يوقع عقدا احترافيا مع الريدز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، توقيع عقدًا مع اللاعب المصري الشاب ألفين أيمن.

وقال ليفربول في بيان رسمي: "وقع ألفين أيمن عقده الاحترافي الأول مع نادي ليفربول، حيث انضم لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا إلى الريدز من ولفرهامبتون واندررز ،في الصيف الماضي ومنذ ذلك الحين بدأ في ترسيخ نفسه في فريق مارك بريدج-ويلكينسون تحت 18 عامًا".

أيمن لاعب متعدد المهارات يجيد اللعب في الدفاع وكذلك في خط الوسط، بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون في عام 2023.

وشارك لأول مرة في مباراة تنافسية مع ليفربول في مباراة تحت 18 عامًا ضد بلاكبيرن روفرز في 14 سبتمبر، ثم كان جزءًا من تشكيلة فريق تحت 19 عامًا في قرعة دوري الشباب الأوروبي للشباب مع ميلان بعد ثلاثة أيام.