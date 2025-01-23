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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يشارك في افتتاح معرض الكتاب ويدعو الطلاب لزيارته

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وجاءت مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن مشاركة عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل سعيد  النجار محافظ الجيزة.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بحسن التنظيم، كما أعرب عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.

تعزيز القيم الثقافية وغرس حب القراءة والابتكار بين الطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف من خلال المشاركة في المعرض تعزيز القيم الثقافية وغرس حب القراءة والابتكار بين الطلاب، وإتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع الكتّاب والأدباء والاطلاع على أحدث الإصدارات، فضلا عن إبراز مواهب الطلاب في مجالات المسرح، والإعلام، والإبداع الأدبي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ستضم أنشطة الوزارة برنامجًا حافلًا يشتمل على زيارات طلابية، وتنفيذ لقاءات مع الكتاب والأدباء، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية واستعراضات فنية وشعرية بمشاركة طلاب من مختلف المراحل التعليمية، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى غرس قيم القراءة والفكر الإبداعي في نفوس الطلاب.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لزيارة المعرض، حيث سيتم تنظيم لقاءات وفعاليات يومية لإبراز إبداعات الطلاب.

فعاليات وزارة التربية والتعليم في معرض الكتاب

ومن المقرر أن تنظم الوزارة خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب عددا من الفعاليات تتضمن تنظيم زيارات طلابية من مختلف المديريات على مدار أيام المعرض، تشمل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

كما تتضمن الفعاليات الأخرى للوزارة أنشطة تتعلق بتغطية الطلاب من مختلف المراحل الدراسية لفعاليات المعرض وتنفيذ لقاءات وحوارات صحفية بين الطلاب والكتّاب والمبدعين وروّاد المعرض، وفضلا عن ذلك، سيتم تقديم عروض مسرحية وإبداعية واستعراضات وطنية، وفقرات الإلقاء الشعري.

التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم معرض القاهرة الدولي للكتاب

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