عياد رزق: حديث الرئيس باحتفالات عيد الشرطة اتسمت بالمصارحة

قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية أمس، اتسم بالمصارحة والمكاشفة حول التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والقيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات عن المواطن المصري، وضمان أمنه واستقراره وتوفير حياة كريمة له على كافة المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مهنئا وزارة الداخلية "قادة وظباطا وجنودا" بعيدها ال73.



وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي وضعت أبرز التحديات والأزمات التي تواجه الدولة نصب أعين المواطن المصري، بهدف توعيته السليمة بما يُحاك حوله من ظروف وأزمات أمنية واقتصادية ومحاولات للتربص بمصر وشعبها، حيث تبذل الدولة المصرية ومؤسساتها وخلفها الشعب المصري جهودًا كبيرة لمواجهة أزمة توفير النقد الأجنبي "الدولار" وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، وكذلك محاولات تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على الاكتفاء الذاتي وإحلال الصادرات محل الواردات من خلال المشروعات القومية وتوطين الصناعة وغيرها.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة المصرية تواجه خطرًا جسيمًا، حيث تحاول بعض الجماعات الإرهابية المدعومة من جهات دولية نشر الفتنة والشائعات في الشارع المصري لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، ومحاولة إضعاف الدولة المصرية القوية في كافة الملفات، وإثنائها عن مواقفها الدولية الثابتة تجاه القضايا التي تشهدها المنطقة، ومساعيها نحو إقرار السلام الشامل والعادل وحماية حقوق الشعوب الشقيقية والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي والدولي.



وشدد عياد رزق على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية والتلاحم والتماسك المجتمعي وهو ما يتحقق بالوعي كدرع حصين ضد التطرف وكافة المحاولات لزرع الخلاف بين أطياف المجتمع، وضرورة حماية الهوية الوطنية الراسخة لمواجهة الشائعات المغرضة المحكوم عليها بالفشل بوعي المصريين ووطنيتهم المخلصة.