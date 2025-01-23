نتنياهو يصدق على تعيين وزير الدفاع قائما بأعمال 3 وزارات.. ما السبب؟

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو تصدق على تعيين وزير الدفاع يسرائيل كاتس قائما بأعمال ثلاث وزارات بعد استقالة حزب القوة اليهودي، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية طالبت عائلات 6 أسرى فلسطينيين من القدس الشرقية، الذين يُتوقع إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل غدًا، بعدم الاحتفال أو القيام بأي أنشطة تثير التوتر.

وأفاد إعلام إسرائيلي نقلًا عن مسئولين إسرائيليين بأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس سيتم تنفيذها كما هو مخطط لها، رغم التأخير في تسليم أسماء المحتجزات الثلاث اللاتي من المقرر أن يتم الإفراج عنهن في إطار الصفقة.