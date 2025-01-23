موديست كلمة السر.. أسباب تأخر الأهلي في صفقات الانتقالات الشتوية

كشف أحمد السيد نجم النادي الأهلي السابق، أسباب تأخر إدارة الأهلي في ضم الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: “إدارة الأهلي تعاقدت مع عدة صفقات فشلت وعلى رأسها موديست، لذلك إدارة الأهلي تتعامل بصبر وهدوء في التعاقدات الحالية وهو ما يؤدي لتأخر الصفقات حتى الآن”.

وتابع السيد: “حضرت مسألة تغيير الجلد أو الإحلال والتجديد في الفريق قبل ذلك، وهذا يحدث في العالم كله وجميعنا رأينا ذلك في مانشستر سيتي فلجأ للصفقات مثل مرموش وخوسانوف”.

واختتم أحمد السيد: “لابد أن يكون هناك نقد بناء من جانب أبناء الأهلي وأن تمنح الإدارة حلول للإصلاح، وجميعنا مع تصحيح الأخطاء دون وجود النقد الهدام، وهناك قلة قليلة تعمل على الهدم من أجل مصالح شخصية”.