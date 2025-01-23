أبو الغيط : أونروا ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن أونروا ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة العربية والقضاء عليها يهدد هذا الاستقرار، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ".

وفي سياق متصل، أ‌كد ‏مدير عام الشرطة في غزة إسماعيل الثوابتة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أثر على وزارة الداخلية ومقدراتها ، مشيرا الي ان موقف العائلات الفلسطينية كان وطنيا واختارت الوقوف في خندق المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية على عكس رغبة العدو.



و‌قال ‏مدير عام الشرطة في غزة في تصريحات له : أعددنا خطط النزول إلى الميدان للانتشار وبسط السيطرة على جميع أنحاء القطاع وكذا وضعنا خططا تتيح للسكان العودة إلى منازلهم بأمان.



و‌اضاف إسماعيل الثوابتة ‏: وجهنا قسم هندسة المتفجرات بعمل المسح اللازم في الأماكن التي ينسحب منها الاحتلال كي لا يتضرر أبناء شعبنا جراء المخلفات العسكرية.