ياسمين عز للزوجات: قومي اعملي لجوزك شوية قراقيش وقرَص أحسن ياكل دراعك

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى الزوجات لإطعام أزواجهم.

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلة:" قومي اعملي لجوزك شوية قراقيش وقرص من اللي بيوزعوها في الأربعين على الترب أو في القرافة.. أيهما أقرب".



وتابعت ياسمين عز :"قومي أكلي جوزك لحسن يأكلنا، هفتان وغلبان فاضل يآكل دراعك".

Joy Awards 2025



وكانت أشادت الإعلامية ياسمين عز بفاعليات حفل Joy Awards 2025، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت ياسمين عز" أخيرا بقى عندنا حفل وهو جوي أووردز ينافس حفل الأوسكار والجرامى.

وأضافت ياسمين عز: فاعليات حفل جوى أووردز أبهرت الجميع من حيث الحضور العالمى لأكبر الفنانين والفنانات حول العالم ومن حيث التنظيم والاستعراضات.