مصطفى بكري: الرئيس السيسي أعاد بناء المؤسسات الوطنية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي بعث رسائل للداخل والخارج خلال احتفالية عيد الشرطة، بينها التأكيد على التحديات، والصراعات التي تستهدف الدولة الوطنية وإحداث فوضى عارمة، مضيفا الرئيس السيسي أكد أن مصر ستظل بمأمن بعيدا عن الاضطرابات وتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية، تحدثت مع وزير الداخلية، وأكدت له “أنا عايز حقي أنا اتحبست 5 مرات ومكانش وقتها الوضع كده”.

وتابع مقدم برنامج "حقائق، أنه بعد ترشح الرئيس السيسي للرئاسة قال إن من أهم أهدافه إعادة بناء المؤسسات الوطنية وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية».

