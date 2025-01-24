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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للقضاء على إكس وبلوسكاي.. تطبيق ثريدز يقدم ميزات جديدة

Threads
Threads
شيماء عبد المنعم
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أعلن أدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام، عن إطلاق مجموعة جديدة من الميزات لـ تطبيق ثريدز Threads، تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز تجربة المستخدم وتوفير أدوات أكثر فعالية للتفاعل، من بين هذه الميزات، سيتمكن المستخدمون من جدولة منشوراتهم، مما يسهل عليهم إدارة المحتوى الخاص بهم بشكل أكثر سلاسة.

ميزات جديدة تصل لـ تطبيق ثريدز Threads

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، يمكن الوصول إلى ميزة جدولة المنشورات من خلال القائمة المنسدلة التي توجد ضمن خيارات المحرر على تطبيق ثريدز، بعد اختيار "الجدولة"، يمكن للمستخدمين تحديد التاريخ والوقت المناسبين للنشر، ثم تأكيد الجدولة. وبمجرد الانتهاء، ستظهر المنشورات المجدولة في قسم خاص بالمسودات، حيث يمكن للمستخدم تعديل المنشورات أو حذفها قبل أن يتم نشرها.

علاوة على ذلك، ستتيح ثريدز Threads لمستخدميها ميزة جديدة مثيرة تتمثل في "ترميز" المنشورات التي يعيدون مشاركتها، ورغم عدم توضيح “موسيري” لتفاصيل هذه الميزة، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستضفي بعض العناصر الإبداعية على إعادة المشاركة. 

ميزة جدولة المنشورات على ثريدز

وقد تم رصد هذه الميزة من قبل مجتمع التكنولوجيا، حيث ذكر “كريس ميسينا” أنه سيظهر رمز "ترميز" بجوار خيارات إضافة الصور والرسوم المتحركة وعلامات التصنيف، مما يتيح للمستخدمين إضافة طابعهم الشخصي على المحتوى المعاد مشاركته.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الميزة رمزا خاصا يسمح للمستخدمين بالرسم على المنشورات، مما يتيح لهم استخدام أدوات مثل القلم أو السهم لتسليط الضوء على محتوى معين. وقد شارك بعض المختبرين مثال على كيفية عمل هذه الميزة، مما يعكس إبداع المستخدمين وقدرتهم على دمج أفكارهم في المحتوى.

الرسم على منشورات ثريدز

رغم أن هذه الإضافة قد تبدو غريبة، نظرا لأن معظم المستخدمين يميلون إلى مشاركة المحتوى الموجود على الإنترنت مثل المقالات الإخبارية، إلا أن هذه الميزة تقدم شيئا جديدا ومختلفا. لم يكن هناك طلب قوي على أدوات مشابهة سابقا، مما يجعل هذه الإضافة بارزة. 

جدير بالذكر أن ثريدز Threads، أعلن أواخر العام الماضي عن مجموعة ميزات جديدة لمواكبة منافسية مثل “إكس” و"بلوسكاي"، حيث قدم التطبيق خيارا جديدا لتخصيص الخلاصات، حيث يمكن للمستخدمين الآن تثبيت خلاصات متعددة ومتنوعة على الصفحة الرئيسية.

تطبيق Threads ثريدز إنستجرام

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