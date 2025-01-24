البيطريين تطلق صالونها الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. غدا

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن إطلاق صالونها الثقافي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (56)، وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر غدٍ السبت، من خلال ندوة بعنوان "دور الطب البيطري في خدمة المجتمع التحديات والآفاق المستقبلية".

وقالت الدكتورة سمر الدسوقي مقررة اللجنة الثقافية بنقابة البيطريين، أنه سيتم خلال الفعالية، تكريم الأطباء البيطريين المشاركين بمؤلفات بالمعرض، تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم العلمية والأدبية، وذلك إيمانا بدور النقابة العامة في التشجيع والحث على نشر الوعي الثقافي، بما ينعكس على واقع مهنة الطب البيطري.

ويعد الصالون الثقافي أحد الفعاليات التي تنظمها النقابة العامة للأطباء البيطريين ولجنتها الثقافية، والذي يعد نشاطا فعالا لقطاع الطب البيطري، لإثراء معارف وثقافة الأطباء البيطريين وإطلاعهم على الجوانب المستحدثة في كافة القطاعات الداجنة والسمكية والمجازر والأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة وكيفية الوقاية منها، بما يسهم في التطوير المستمر للمعارف وتطبيقها عمليا بما ينعكس بالنفع على مهنة الطب البيطري ومن ثم المجتمع المصري.

يذكر أن الصالون الثقافي الأول المقرر عقده غدا، سيضم نخبة من الأطباء البيطريين في كافة التخصصات للوصول لمقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق حول التحديات والآفاق المستقبلية لدور مهنة الطب البيطري في خدمة المجتمع.

ويتضمن الصالون الثقافي، إعلان نقابة الأطباء البيطريين عن المسابقة الثقافية والفنية الأكبر للأطباء البيطريين وأسرهم، في تخصصات متنوعة وبجوائز قيمة.

هذا إلى جانب العديد من الفقرات والأنشطة خلال الصالون الثقافي، يسعدنا حضوركم ومشاركتنا الحدث بكافة فعالياته المتميزة.