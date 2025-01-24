قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشر الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي حرام أم حلال؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل
ليلة حزينة فى الزمالك .. إصابة حمزة المثلوثي و خسارة مباراة | ما القصة؟
فضل ليلة الإسراء والمعراج .. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية
حادث يتسبب في شلل مروري بامتداد محور المشير
سورة تمنع الفقر وتجلب الرزق سريعا.. أوصى النبي بقراءتها فاغتنموا خيراتها
الأمم المتحدة: تعليق التحركات الرسمية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن
مفتي الجمهورية يوضح الحكمة الإلهية لفرض الزكاة وشروط استحقاقها.. فيديو
رسميا .. مصطفي العش يوقع للأهلي لمدة 6 أشهر قادما من زد
التخطيط: دور مرتقب للشركات المصرية "حكومية وخاصة" لإعادة إعمار العراق
بعد غد.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمركز بني سويف
دعاء الجمعة الأخيرة من رجب المستجاب.. يزيد الرزق ويزيل الهم ردده حتى غروب الشمس
بسبب العاصفة إيوين | إلغاء الرحلات الجوية والقطارات والعبّارات في بريطانيا وإيرلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير إستراتيجي: ما يحدث في الضفة الغربية احتلال إسرائيلي كامل

غزة
غزة
البهى عمرو
×

قال اللواء سمير عبارهة، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري في الضفة الغربية وتحديدًا في مخيم جنين هو عملية احتلال كامل للضفة الغربية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه مسألة أمنية وسياسية، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو عملية استنساخ لما حدث في غزة.

وأضاف «عبارهة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يريد طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره حتى يسمح لهم بتطبيق خطة ومشروع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش القاضي بتهجير الفلسطينيين واحتلال الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل.

وتابع الخبير الاستراتيجي: « الاحتلال الإسرائيلي يتحرك في الضفة الغربية من خلال خطة استراتيجية شاملة وهي مخطط لها في وزارة الدفاع الإسرائيلية وفي الأماكن العسكرية».

وأشار إلى أن مخيم جنين فارغ حاليًا من السكان ولا يوجد به أي شخص، فتم طرد الفلسطينيين من المخيم ومن الواضح ان الاحتلال يريد هدم المخيم بالكامل.

غزة الجيش الإسرائيلي جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية

جانب من الفاعليات

مشاركة قوية من القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف

الدكتور زاهى حواس

زاهي حواس: معرض رمسيس وذهب الفراعنة أعظم هدية تقدمها مصر إلى اليابان

بالصور

فستان مجسم.. أحلام تستعرض جمالها في صورها الجديدة

احلام
احلام
احلام

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

فيديو

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد