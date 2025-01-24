خبير إستراتيجي: ما يحدث في الضفة الغربية احتلال إسرائيلي كامل

قال اللواء سمير عبارهة، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري في الضفة الغربية وتحديدًا في مخيم جنين هو عملية احتلال كامل للضفة الغربية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه مسألة أمنية وسياسية، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو عملية استنساخ لما حدث في غزة.

وأضاف «عبارهة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يريد طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره حتى يسمح لهم بتطبيق خطة ومشروع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش القاضي بتهجير الفلسطينيين واحتلال الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل.

وتابع الخبير الاستراتيجي: « الاحتلال الإسرائيلي يتحرك في الضفة الغربية من خلال خطة استراتيجية شاملة وهي مخطط لها في وزارة الدفاع الإسرائيلية وفي الأماكن العسكرية».

وأشار إلى أن مخيم جنين فارغ حاليًا من السكان ولا يوجد به أي شخص، فتم طرد الفلسطينيين من المخيم ومن الواضح ان الاحتلال يريد هدم المخيم بالكامل.