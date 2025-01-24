بكري: الجهود المبذولة بسيناء تعكس إصرار الدولة على البناء وعدم التفريط في شبر واحد

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سيناء تشهد طفرة تنموية هائلة تشمل إنشاء مدارس جديدة، مدن حديثة، مجمعات حكومية لتسهيل الخدمات، ومستشفيات متطورة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الطفرة التنموية التي تشهدها سيناء تعكس جهود الحكومة المصرية لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وتعزيز النهضة المجتمعية في مختلف أنحاء البلاد".



وأشار إلى أن الجهود المبذولة في سيناء تعكس إصرار الدولة على البناء والتعمير بشكل غير مسبوق، مع التزام واضح بعدم التفريط في شبر واحد من أراضي سيناء.