رئيس قبرص يقلد وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم .. صور

أجرى السفير سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك بمناسبة منحه وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، تقديرًا للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار فترة توليه منصب وزير الخارجية.



وقلد "نيكوس خريستودوليدس" رئيس جمهورية قبرص اليوم وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، وذلك في قصر الرئاسة القبرصي، وقد شملت مراسم تقليد الوسام لقاء مع الرئيس "خريستودوليدس"، أكد خلاله الرئيس القبرصي تقديره العميق لجهوده الدؤوبة التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وتعزيزها في مختلف المجالات، وهو ما يعكس الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين.

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية السابق، عن شكره للرئيس القبرصي وامتنانه للتقدير الذي منحته قبرص بتقليده وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الصديقين.

وألقى وزير الخارجية السابق اليوم محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية القبرصية، حضرها د. كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وكافة أعضاء السلك الدبلوماسي القبرصي، كما حضرها مجموعة من سفراء قبرص السابقين في مصر، تناولت التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كافة الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، كما تطرق للمستجدات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، ورؤيته إزاءها.