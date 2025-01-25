قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025 .. كم سعر كيلو السكر؟

يستعرض "صدى البلد" قائمة بأسعار السلع التموينية المتاحة عبر بطاقات التموين لشهر فبراير 2025، التي تشمل السلع الأساسية المدعومة من الدولة لتلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم المواطن المصري.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا.

الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا.

الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

المكرونة: عبوة (400 جرام) بسعر 8.5 جنيه، وعبوة (800 جرام) بسعر 17 جنيهًا.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.

التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.

الجبنة تتراباك: عبوة (250 جرام) بسعر 14 جنيهًا، وعبوة (125 جرام) بسعر 7 جنيهات.

مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيهًا، ومسحوق الغسيل الأتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

الصابون اليدوي (125 جرام): 3 جنيهات.

اللبن الجاف (125 جرام): 25.50 جنيهًا.

الخل (900 مللي): 6 جنيهات.

الملح (300 جرام): 1.25 جنيه.

مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.

التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية:

تؤكد هذه القائمة على استمرار الدولة في دعم المواطنين عبر توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعمة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، خاصة مع تقلبات الأسعار في السوق المصري.