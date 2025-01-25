سمية الخشاب: "النجاح حلو وبيفرح قلبي".. فيديو

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها لحضور فعاليات مهرجان جوي أووردز، والذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

قالت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد،،: "هقدم مسلسل أم 44 في 2025، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من الوطن العربي كله".

وأضافت: "سعيدة بتواجدي بمهرجان جوي أوورد، وبشكر كل القائمين على المهرجان وخاصة المستشار تركي آل الشيخ"، لافته: "التطور الذي حدث في المملكة السعودية مذهل".

وتابعت: "السعودية ومصر بلد واحد وطول عمرهم أخوة وحبايب"، مضيفه: "سعداء بالتطور الذي حدث في السعودية، وتشجيع النجوم ودعمهم بشكل غير عادي"، معقبه: "النجاح حلو وبيفرح قلبي ".