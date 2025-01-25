بشرى: شغلتنا نسعد الجماهير.. وبحب أعمال محمد سامي.. فيديو

عبرت الفنانة بشرى، عن سعادتها لحضور فعاليات مهرجان جوي أووردز، والذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقالت الفنانة بشرى، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد،،: "مبسوطة إني بشارك في المهرجان، والأجواء جميلة جدا في السعودية، وهناك ترحاب ومحبة كبيرة من الجمهور".

وتابعت: "الترحاب والمحبة الكبيرة من الجمهور بتسعد الفنان، لأن شغلتنا نسعد الجماهير"، مضيفه: "أنا بحب أعمال المخرج محمد سامي، ومبسوطه بالعمل معه في مسلسل سيد الناس، لأنه شغوف بشغله وبيقدر الفنان المجتهد".