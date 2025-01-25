رسميا .. الأهلي يضم السلوفيني نيجك جراديسار لمدة 4 مواسم ونصف

أعلن النادي الأهلي ضم السلوفيني نيجك جراديسار قادماً من نادي فيهريفار المجري لمدة 4 مواسم ونصف .

ووجه نادي فيهيرفار المجري الشكر إلى المهاجم الدولي السلوفيني نيجك جراديشار بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في بيان رسمي للنادي المجري قال: «شكرا لك على كل شيء، جرادي! نيجك جراديشار سيواصل مسيرته مع النادي الأهلي في مصر.. نشكر نيجك على العمل المنجز، ونتمنى له حظا سعيدا في حياته المهنية المستقبلية!».

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن تعاقده مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديسار، لاعب نادي فيهيرفار المجري، لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء هذا التعاقد بعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، حيث خضع للفحص الطبي واجتازه بنجاح، قبل أن يوقع رسميًا على عقود انضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

تفاصيل صفقة جراديسار

انضم نيجك جراديسار إلى نادي فيهيرفار المجري في فبراير 2024 قادمًا من نادي روجاسكا السلوفيني. ومنذ انضمامه، قدم أداءً متميزًا، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في الدوري المجري. يتميز جراديسار بقدرته على اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر، مما يجعله إضافة قوية لتشكيلة الأهلي الهجومية.