البلد مش ناقصة افتكاسات.. عمرو أديب ينتقد ضعف مستوي التعليم فى مصر

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على نظام التعليم في مصر، قائلا :"البلد مش ناقصة افتكاسات، وخلال الأعوام الماضية تم تغيير نظام التعليم 4 مرات، والموضوع مش عايز اتكلم فيه، بس في ايه يا جماعة مش كده".

التعليم مش ناقص ومستوى التعليم عندنا مش كويس

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"اعملوا التعليم غلط بس كملوا شوية، وكل شوية نلاقي افكار جديدة وتتغير في نظام التعليم في مصر، والتعليم مش ناقص ومستوى التعليم عندنا مش كويس، ولا بيعرفوا عربي ولا بيعرفوا انجليزي".



وتابع عمرو أديب، أن :"هيحصل ايه يعني في الطالب المصري اكتر من اللي حصل، وكفايا افتكاسات في التعليم شوية ارحمونا".