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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسى: ترامب شخصية مميزة ولديه بعد تجارى واقتصادى

ترامب
ترامب
إسراء صبري
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علق الدكتور فرانك موسمار، على إلغاء  ترامب يوم تنصيبه لـ78 أمرًا تنفيذيًا وقعها بايدن، قائلًا: "إن عملية انتخاب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر هو جمهوري أو ديمقراطي، هي عملية انتخابية تتم في أية دولة، وقد تمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة حاليًا".

وأضاف فرانك موسمار، خلال مداخلة عبر "سكايب" عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب كونه رجل مختلف عن الواقع لما يمتلكه من شخصية براجماتية مختلفة، لكنه في النهاية رئيس مخول لإنشاء قرارات تنفيذية كثيرة.

ولفت إلى أن بعض القرارات متروكة للرئيس وحده، وبعض القرارات في القانون الأمريكي هي مجموعة قرارات ما بين الكونجرس بمجلسه وبين الرئيس.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك شخصية مميزة، كما أن لديه بعد تجاري واقتصادي.

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