حماس تكشف مصيرا جديدا لـ70 أسيرا تفرج عنهم إسرائيل.. اليوم

قالت حركة حماس، السبت، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من حركة حماس يتجمعون في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة أسماء أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.