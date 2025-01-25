بث مباشر..بدء عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع للصليب الأحمر الدولي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث بدأت عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع لـ الصليب الأحمر الدولي.



وتستعد غزة خلال الفترة الحالية لإطلاق سراح المحتجزات الإسرائيليات الأربعة، وذلك في إطار هدنة وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت عن حصاد العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي في سيناريو مشابه لكارثة العدوان على غزة.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الشهداء في جنين وصل إلى 14 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى وتدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وتدمير للبنية التحتية فيها.