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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الفخامة.. ريلمي تطلق موبايل أنيق ببطارية قوية وأداء جبار

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 14x
سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 14x
شيماء عبد المنعم
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أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إصدار معدل من هاتف Realme 14x، والذي يتميز ببطارية أصغر بسعة 5000 مللي أمبير و شحن بقوة 15 وات ومقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP64.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 14x

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي Realme 14x بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض HD + تبلغ دقتها 720 × 1604 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تتمتع الشاشة بذروة سطوع 625 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 14x بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6300، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي الهاتف مع معالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام واحدة بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 14x

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ريلمي Realme 14x مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا إمامية تتميز بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمالت الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 14x

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الإصدار الجديد من هاتف Realme 14x، بواجهة المستخدم Realme UI 6.0 من ريلمي، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 15 .

وتشمل بقية مواصفات هاتف Realme 14x، شريحة اتصال مزدوجة من نوع Nano، ومستشعر بصمات الاصبع مدمج بزر الطاقة، مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، ويتمتع هيكل الهاتف بالشهادة العسكرية MIL-STD-810H.

ويتوافر هاتف Realme 14x، باللونين الأسود والأخضر، للبيع في ماليزيا مقابل سعر يبدأ من 251 دولار (أي ما يعادل 12.611 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.
 

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 14x
ريلمي هاتف سعر ومواصفات

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