الأمم المتحدة: لابد من إزالة 42 مليون طن من الأنقاض في غزة

أكدت الأمم المتحدة، يوم السبت أن 60 إلى 70% من مباني قطاع غزة دمرت أو تضررت.



وأشارت الأمم المتحدة في بيان أن 42 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة يتعين إزالتها.



وأوضحت أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات طويلة وعشرات المليارات من الدولارات.



وتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم على مدار أكثر من 15 شهرا، وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة.



وانتهى العدوان الإسرائيلي على غزة في 19 يناير الجاري، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليتوقف العدوان الإسرائيلي المستمر السابع من أكتوبر 2023.