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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفير مصر فى كرواتيا يطمئن على دودو قبل مواجهة كاب فيردى

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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حرص أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا على الإطمئنان على لاعب منتخب اليد أحمد هشام دودو بعدما تماثل للشفاء من كدمة الركبة التي تعرض لها في مباراة كرواتيا، و أصبح جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة في مواجهة كاب فيردي غدا ضمن منافسات بطولة العالم العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج. 

ويتابع سفير مصر فى كرواتيا بعثة منتخبنا الوطنى فى بطولة العالم لحظة بلحظة و حرص على تهنئة اللاعبين بعد الفوز المهم أمام سلوفينيا بنتيجة 26-25 فى ثان مواجهات الدور الرئيسى.

يتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة مهمة أمام كاب فيردى فى السابعة مساء غدا الأحد لحسم التأهل رسميا دور النظر إلى أى نتائج فى باقى المجموعة التى تضم كرواتيا والأرجنتين وأيسلندا وسلوفينيا بجانب مصر وكاب فيردى.

تتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الأن وبعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف ومن بعدها أيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثان مواجهاتها بالدور الرئيسى.

كرواتيا منتخب اليد سفير مصر في كرواتيا بطولة العالم العالم

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