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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماس: ما حدث فى غزة يزيد إصرار المقاومة على مواجهة الاحتلال

المقاومة
المقاومة
محمد القاضي
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قال حسام بدران٫ عضو المكتب السياسي لحركة حماس٫ إن ما حدث فى غزة يزيد من إصرار المقاومة على مواجهة الاحتلال وكنا على ثقة من وقف الحرب.

وأضاف حسام بدران٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”٫: “الإفراج عن الأسرى اليوم مشهد فلسطيني بإمتياز٫ وأحد عناوين الأداء الفلسطيني الذي يدل على أصالة الشعب الفلسطيني.. ومشهد عملية التبادل يعطى رسائل كثيرة للعالم من التعامل الإنساني والأخلاقي المبني على تعاليم ديننا”.

وأشار حسام بدران٫ عضو المكتب السياسي لحركة حماس٫: “نعيش حصار متواصل منذ سنوات طويلة وحرب غاشمة غير مسبوقة”٫ مضيفا: “الاحتلال الإسرائيلي ينكل بالأسرى الفلسطينيين في السجون ويعمل على التضييق عليهم ومنع الفرحة وقف الإفراج عليهم”.
 

غزة الحرب المقاومة حماس٫

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