شوبير: الأهلي وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري والزمالك سيظل منافسا

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة يشأن الدوري عبر تصريحاته ببرنامجه الإذاعي مع شوبير.

وقال شوبير: ''الأهلي وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري، والزمالك هيكون في المنافسة''.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يشارك الأهلي بتشكيل يضم الصفقات الجديدة مصطفي العش ونيجك جراديشار المنضمين حديثا لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوى الجاري.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفي العش - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية -محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - نيجك جراديشار - إمام عاشور

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- بيراميدز..20 نقطة

2- الأهلي..19 نقطة

3- الزمالك..17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا..16 نقطة

5- المصري..15 نقطة

6- البنك الأهلي..14 نقطة

7- زد..13 نقطة

8- بتروجيت..13 نقطة

9- الإسماعيلي..12 نقطة

10- فاركو..11 نقطة

11- طلائع الجيش..11 نقطة

12- الاتحاد السكندري..10 نقاط

13- حرس الحدود..9 نقاط

14- سموحة..8 نقاط

15- غزل المحلة..8 نقاط

16- إنبي..7 نقاط

17- مودرن سبورت.. 7 نقاط

18- الجونة..6 نقاط