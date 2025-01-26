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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السبت المقبل.. بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت
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أعلن الجامع الأزهر عن انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية، وذلك في الأول من فبراير 2025 م،  والتي من المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

 وستشمل الاختبارات كافة المناهج الدراسة التي تم تدريسها خلال فترة المستوى الدراسي بالرواق، وستعقد الاختبارات في 27 مقرًا بفروع الرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية.

 ويشارك فيها حوالي 23474 دارس، موزعين على جميع أيام الاختبارات، وذلك وفقاً للجداول المرفقة على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر.

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذه الاختبارات تأتي في إطار سعي الأزهر الدؤوب لتحسين جودة برامج التعليم الشرعية والعربية التي يقدمها الرواق الأزهري، للفئات الراغبة في دراسة العلوم العربية والشرعية والتي لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالدراسة النظامية بالمعاهد الأزهرية أو الجامعات.

كما توفر هذه الاختبارات قاعدة بيانات لإدارة الرواق الأزهري حول مستوى الدراسين ومدى استيعابهم للبرامج التعليمية المقدمة، للوقوف على مدى كفاءة البرامج وخطة الدراسة المعدة لذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للدراسين أنفسهم لتقييم معرفتهم ومهاراتهم التي تلقوها خلال فترة دراستهم بالرواق الأزهري.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن "الاختبارات ستُعقد بالتوازي في مختلف المحافظات، مما يسهل على الدارسين أداء الاختبارات دون مشقة، مع مراعاة اختيار مقار الاختبارات بعناية فائقة، روعي فيها التوزيع الجغرافي للدارسين وذلك تيسيرا عليهم"، مبينًا أن الاختبارات تشمل جميع المراحل؛ التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، حيث يتم اختبار الدارسين في أكثر من 150 مادة  تتنوع بين العلوم الشرعية والعربية، كما تم تجهيز المقرات بما يضمن سير الاختبارات بسلاسة، معربًا عن أمله في أن تنعكس نتائج هذه الاختبارات إيجابًا على مستقبل الدارسين، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم المعرفية.

شيخ الأزهر الجامع الأزهر اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

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