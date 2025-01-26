305 شاحنات.. رئيس الوزراء يطلق القافلة الإنسانية الخامسة لدعم قطاع غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مستمرة في دعم أشقائها في الدول العربية، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، حيث أعلن عن إطلاق القافلة الإنسانية الخامسة من صندوق “تحيا مصر”، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لمساعدة سكان القطاع الذين طالت معاناتهم لأكثر من 15 شهرًا.

وأوضح مدبولي أن القافلة تضم 305 شاحنات تحمل أكثر من 4200 طن من المواد الغذائية، المستلزمات المعيشية، الأدوية، وسيارات الإسعاف، بهدف تخفيف الأعباء عن أهالي غزة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني قريبًا، وأن تبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس صورة التكافل الوطني والإنساني، وتعزز دور مصر الإقليمي في تقديم الدعم الإنساني للدول الشقيقة. كما وجه الشكر للمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في هذه المبادرة الإنسانية.

وفي ختام كلمته، وجّه مدبولي رسالة طمأنة إلى أهالي المناطق المطورة مثل حي الأسمرات، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة لهم ولن تنسى دورهم كجزء أصيل من النسيج المصري. وشدد على أن مصر مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتحقيق حياة كريمة لكافة أبنائها.