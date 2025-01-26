"سامحوني بحتضر".. فنانة سورية تثير الجدل عن حالتها الصحية

أثارت الممثلة السورية إنجي مراد، جدلاً واسعاً وقلقاً كبيراً من محبيها، على حالتها الصحية.

وكتبت “مراد”، في سلسلة تغريدات على حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "انا عم احتضر سامحوني".

إنجي مراد

وكانت جاء في تدوينة سابقة: "قال على قولة المتل وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقة عنجد، شوفي ناس نزلوا من على الرف".

وقالت في منشور آخر، "وحدي أعرف ما مررت به، وكيف تجاوزته، وماذا تركَ في نفسي حتى الآن. أنا الشخص الذي أستند إليه عند كلِّ عثرةٍ، وأنا الذي ينقذني في كلِّ مرةٍ. مُمتنةٌ إليّ، فخورةٌ بي، وبما أحاول لأجلِه، وسواء عليّ وصلت أم لم أصل يكفيني_فقط_ أنِّي بصدقٍ أحاول".

وظهرت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام"...