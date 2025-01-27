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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن واقعة تعدي ربة منزل على طفلة بالضرب

محكمة
محكمة
رامى المهدي
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قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المبحث حول واقعة تعدي ربة منزل على طفلة بالضرب محدثةً إصابتها وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تضرر طفلة من قيام زوجة والدها بالتعدى عليها بالضرب محدثةً إصابتها وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها الطفلة محل الفحص مصابة بتورم بالعين وجرح قطعي بالذراع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وبسؤال والدتها اتهمت طليقها وزوجته بالتعدي على كريمتها وإحداث ما بها من إصابات أثناء تواجدها بمنزل والدها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام الطفلة بسكب زجاجة دواء متعمدة خاصة بشقيقتها من الأب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ربة منزل جهات التحقيق طفلة

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